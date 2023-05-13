Türkiye tarihinin en önemli seçimini yapacak...
60 milyona yakın vatandaş yarın kullanacağı oylarla Türkiye'nin idaresinin kime teslim edeceğini oylayacak.
Seçimlere saatler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini belli etmeye başladı.
Bu isimlerden birisi de ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör.
Celal Şengör, yayınladığı video ile destekleyeceği adayı açıkladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek
Şengör, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.
"Başından beri de böyleydi"
Celal Şengör oy tercihine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim
"Atatürk’ün partisinin başı buysa vah yazık bize"
Celal Şengör geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu’yla ilgili düşüncelerini açıklamıştı.
Kılıçdaroğlu ile yemek yediğini belirten Şengör şu ifadeleri kullanmıştı:
Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye.
Bu açıklamalarının ardından Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu'na yaptığı destek açıklaması dikkat çekti.