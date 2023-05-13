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Türkiye tarihinin en önemli seçimini yapacak...

60 milyona yakın vatandaş yarın kullanacağı oylarla Türkiye'nin idaresinin kime teslim edeceğini oylayacak.

Seçimlere saatler kala ünlü isimler de yaptıkları açıklamalarla oy tercihlerini belli etmeye başladı.

Bu isimlerden birisi de ünlü yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör.

Celal Şengör, yayınladığı video ile destekleyeceği adayı açıkladı.

Şengör, seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.

Celal Şengör oy tercihine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır. Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim