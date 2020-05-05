Çelik: Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek

Çelik: Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır" dedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek, açıklamalarda bulundu.

"Cunta çağrılarının arkasında her zaman için Yassıada rejimi vardır." diyen Ömer Çelik, "Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz. Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

"AZINLIKLAR KONUSUNDA YAPILAN DEĞERLENDİRMELER HAKSIZ"

Ömer Çelik, ABD'de yayınlanan Dini Özgürlükler Raporu'na ilişkin ise, "Özellikle azınlıklar konusunda Türkiye'ye yapılan değerlendirmelerin tamamı haksız ve yanlıştır." diye konuştu.

"SINAVIN GERİ ÇEKİLMESİ, NORMALLEŞME PARÇASIDIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, üniversite sınav tarihlerinin geri çekilmesi hakkında da konuşarak, "Sınav tarihinin geri çekilmesi, normalleşme takviminin bir parçasıdır." dedi.