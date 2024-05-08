Cem Garipoğlu'nun intihar etmeden önceki son görüntüleri 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerinden sonra intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 yılında İstanbul Bahçeşehir'de sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, korkunç cinayet ülkede günlerce konuşulmuştu.

Olayın üzerinden 197 gün geçtikten sonra yakalanan Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 günü kaldığı koğuşta intihar etti.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemenin ardından ve ailesinden alınan DNA örneklerinin ardından cenazesi alınarak toprağa verildi.

Yıllar sonra otopsi görüntüleri servis edildi

Cem Garipoğlu'nun ölümünün üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen bazı iddialar ortaya atıldı. Garipoğlu'nun öldüğüne inanmayan birçok kişinin olması üzerine otopsi görüntüleri ortaya çıktı.

Ellerindeki morluklar dikkat çekti

Görüntülerde, Garipoğlu'nun yüzü açık şekilde görülürken, ellerindeki morluklar da dikkat çekti.

O morarmanın, jandarma tarafından parmak izi çalışması yaptığı sırada kullandığı mürekkep olduğu ortaya çıktı.

Son fotoğrafları ortaya çıktı

Cem Garipoğlu'nun, ölümünden önce cezaevi güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece 02.03'de koridorda volta atıyor.

Sonra 3'üncü bölmenin kapısını kapatıyor. Yaklaşık 4 dakika sonra koridorda bulunan bir tabureyi alıyor. Koğuşuna giren Garipoğlu, bir daha da görüntülerde yer almıyor.

Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının sabah sayım için 08.18 sularında Cem Garipoğlu'nun koğuşuna geldikleri görülüyor.

Karabulut Ailesi'nden talep

Karabulut Ailesi, avukatları aracılığıyla Garipoğlu'nun mezarında fethi kabir işlemi yapılması talebini yineledi.

Eğer mezardaki bedenin Garipoğlu'na ait olmadığı anlaşılırsa, otopsi ve soruşturma işlemlerini yürüten yetkililer hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, cinayet soruşturmasında yaşanan eksiklikler de belirtildi.

Mezarın açılıp açılmaması hakkındaki karar ise savcılığın vereceği kararla netlik kazanacak.