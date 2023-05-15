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Türkiye tarihi seçimlerde ilk turu geride bıraktı.

TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

Seçimin yoğun gündemini yayınları ile ele alan Ensonhaber.com'un YouTube Kanalı Gündem Özel, seçimden sonra da birbirinden önemli konuklarla sonuçları değerlendiriyor.

Yayına konuk olan gazeteci Cem Küçük, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdan zaferle çıkacağını belirten Küçük şöyle konuştu:

CHP bu seçimden ders almalı. Tayyip Bey yüzde 51-52 ile rahat bu seçimi alacaktır. Bu tabii gevşeme getirmemeli. Tabi TBMM'yi aldı. Meclis muazzam oldu AK Parti ile Cumhur İttifakı. Burada 5 sene Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile bu yolla gidilecektir.



Bu halkı küçümseyen, halkla hiçbir bağı olmayan, burayı Brüksel zanneden. Ya da bize ait olmayan değerlerle bize hava atmaya çalışan, bizim Türk ve Müslüman toplumunda hiç olmayan şeyleri bize dayatıp bunu özgürlük diye savunanların devri bitmiştir.



Zaten yoktu da biraz dişli ve cesur olmak gerekiyor. Zaten havlu atmışlar. Hepsine geçmiş olsun demek lazım bu saatten sonra.