Türkiye tarihi seçimlerde ilk turu geride bıraktı.
TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiği seçimlerin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.
Seçimin yoğun gündemini yayınları ile ele alan Ensonhaber.com'un YouTube Kanalı Gündem Özel, seçimden sonra da birbirinden önemli konuklarla sonuçları değerlendiriyor.
Yayına konuk olan gazeteci Cem Küçük, önemli açıklamalarda bulundu.
"Erdoğan 51-52 ile seçimi kazanır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turdan zaferle çıkacağını belirten Küçük şöyle konuştu:
CHP bu seçimden ders almalı. Tayyip Bey yüzde 51-52 ile rahat bu seçimi alacaktır. Bu tabii gevşeme getirmemeli. Tabi TBMM'yi aldı. Meclis muazzam oldu AK Parti ile Cumhur İttifakı. Burada 5 sene Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile bu yolla gidilecektir.
Bu halkı küçümseyen, halkla hiçbir bağı olmayan, burayı Brüksel zanneden. Ya da bize ait olmayan değerlerle bize hava atmaya çalışan, bizim Türk ve Müslüman toplumunda hiç olmayan şeyleri bize dayatıp bunu özgürlük diye savunanların devri bitmiştir.
Zaten yoktu da biraz dişli ve cesur olmak gerekiyor. Zaten havlu atmışlar. Hepsine geçmiş olsun demek lazım bu saatten sonra.
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"Yenilgiyi kabullendiler, sandığa gitmeyebilirler"
CHP seçmenindeki moral bozukluğuna da değinen Küçük, "Ben Erdoğan’ın bir pazarlığa girişeceğini düşünmüyorum. Ben Tayyip Bey’in Sinan Oğan’a giden oyun yüzde 3,5’ini alarak seçileceğini düşünüyorum.
Ben CHP’lilerin sandığa gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü yenilgiyi kabul ettiler. Benim oturduğum yerde de öyle dün davul çalıyorlardı gidiyorsunuz diye şimdi sesleri çıkmıyor." dedi.