Cem Toker, iktidar seçmenine cahil dedi Daha önce birçok kez iktidar seçmenini cehaletle itham eden Cem Toker, bu kez de 28 Mayıs'ta muhalefetin seçimi kaybetmesi durumunda, "Cehalet mutluluktur” konumuna geçeceğini söyledi.

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Türkiye ilk kez iki turlu bir seçim yaşıyor.

14 Mayıs'taki ilk turda cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'a kaldı.

Sahada adayların ve siyasi partilerin çalışmaları sürüyor.

Seçime 5 gün kala ise hem sosyal medyada hem de sokakta çirkin söylemler artmaya başladı.

21 yıldır AK Parti seçmenini cehaletle itham eden muhalifler yine boş durmuyor.

İktidar seçmenine cahil dedi

Yerli ve milli otomobil Togg'un banttan ineceği tarihe inanmayıp iddiaya giren ve kaybeden eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker, yine her zamanki gibi iktidar seçmenine cahil dedi.

Toker, pazar günü yapılacak seçimde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda "cehalet mutluluktur" konumuna geçeceğini söyledi.

“Cehalet mutluluktur konumuna geçeceğim"

Paylaşımına siyasetle ve günlük olaylarla ilgisiz bir vatandaşın görüntülerini ekleyen Toker, "Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu kaybeder, Erdoğan bu seçimi de alırsa, Pazartesiden itibaren benden sadece bu tepkileri alırsınız!!! “Cehalet mutluluktur” konumuna geçeceğim…" ifadelerine yer verdi.