Cem Yılmaz'dan Sinan Oğan tepkisi

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14 Mayıs'ta yüzde 5,17 oranında oy olarak seçimin ikinci tura kalmasını sağlayan Sinan Oğan, destek kararını açıkladı.

Oğan, 28 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy istedi.

Bu kararın ardından Millet İttifakı'nın destekçileri Sinan Oğan'a tepki gösterdi.

Muhalefet kanadıyla ilgili algı çalışması olduğunda ortaya çıkan Cem Yılmaz, konu Cumhur İttifakı olunca siyasi gönderme yaptı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Gün gelecek siyasetle ilgilenmemenin büyük bir erdem olduğu anlaşılacak ama yine 3 kişi 5 kişi tarafından iyi akşamlar.