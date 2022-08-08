Cemal Enginyurt: Hayatım boyunca korumam olmadı

Cemal Enginyurt, korumasının gazeteci Latif Şimşek’e saldırıp tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada, “Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı televizyon programında bir diğer konuk gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı.

Yayın sırasında sinirlenen Enginyurt, yerinden kalkarak Şimşek'in üzerine yürüdü.

Yaşanan tartışma nedeniyle yayına ara verildi.

Tartışma bu sırada da devam ederken Enginyurt'un koruması olduğu iddia edilen bir kişi, Latif Şimşek'i darbetti.

Koruması tutuklandı

Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Enginyurt'un koruması hakkında başsavcılık, gözaltı talimatı verdi.

Enginyurt hakkında da soruşturma başlatıldı.

Enginyurt'un koruması, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırı anı

"Hayatım boyunca hiç korumam olmadı"

Enginyurt, bu gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır." dedi.

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek canlı yayında burun buruna geldi

"Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen bir arkadaştır"

Söz konusu kişinin iddia edildiği gibi koruması olmadığını belirten Enginyurt, şu açıklamayı yaptı:

"Cemal Enginyurt'un Koruması Latif Şimşek'i darbetti diyen iftiracılar. Benim hayatım boyunca hiç korumam olmadı. Beni koruyan halkımdır. Kavgaya karışan kişi, danışmanımı ziyarete gelen İstanbul'da yaşayan bir arkadaştır. Yalan ve iftira mesleğiniz oldu. Bu nasıl bir kin?"