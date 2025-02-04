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Cemal Enginyurt'a ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

Cemal Enginyurt'a ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı.