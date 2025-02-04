Cemal Enginyurt'a ‘Cumhurbaşkanına hakaret'ten soruşturma

DHA
Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, bugün CHP'ye geçti..
Rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in taktığı Enginyurt, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuşma yaptı..
CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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