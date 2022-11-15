- Haberler
- Gündem Haberleri
- Cemevleri düzenlemesinde 7 madde daha TBMM'de kabul edildi
Cemevleri düzenlemesinde 7 madde daha TBMM'de kabul edildi
- 15.11.2022 - 23:59
- Güncelleme : 16.11.2022 - 00:07
AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.
TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerde, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesi daha kabul edildi.
Belediyelerden malzeme desteği sağlanabilecek
Kabul edilen maddelerine göre, belediyeler gerektiğinde, Alevi-Bektaşi kültürü ve erkan hizmetlerinin yürütüldüğü cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek, malzeme desteği sağlayabilecek.
Cemevlerinin yapım, bakım ve oranırımını belediyeler yapabilecek
İl özel idareleri, il sınırları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanlar ile cemevlerinin yapım, bakım ve onarımını gerçekleştirebilecek
Ücretsiz su kullanma imkanı
Belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli veya ücretsiz içme ve kullanma suyu imkanı, cemevlerine de tanınacak.