Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu sürpriz yaptık

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı.
Kurtoğlu'nun meşhur şarkısı, daha sonra AK Parti mitinglerinde kullanılmaya başlandı.
Şarkısı mitinglerde dilden dile dolaşıyor
Şarkı son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapmasından önce de çalındı. Cengiz Kurtoğlu da konuyla ilgili konuştu.
TV100'e konuşan Kurtoğlu, şarkısının kullanılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.
"Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu"
"Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu." diyen Kurtoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakınlığından bahsetti.
"Cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık 40 yılı buluyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 yıldır diyalog halinde olduklarını ifade eden Kurtoğlu, şarkıyla ilgili "Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu." dedi.
Cengiz Kurtoğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
"Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu. İstanbul Gençlik buluşmasında ona sürpriz yaptık. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle güneyli hepimiz bu ülkede kardeş olduğunu ifade etmek istiyorum. Benim Cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık kırk yılı buluyor. Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu."