Cengiz Kurtoğlu: Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu sürpriz yaptık 'Duyanlara Duymayanlara' şarkısı AK Parti'nin mitinglerinde kullanılan Cengiz Kurtoğlu, bu durumdan mutlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 yıldır birlikte olduklarını da sözlerine ekleyen Kurtoğlu, "Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu" dedi.

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Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, "Duyanlara Duymayanlara" şarkısını AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali'nde okuyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz yapmıştı.

Kurtoğlu'nun meşhur şarkısı, daha sonra AK Parti mitinglerinde kullanılmaya başlandı.

Şarkısı mitinglerde dilden dile dolaşıyor

Şarkı son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapmasından önce de çalındı. Cengiz Kurtoğlu da konuyla ilgili konuştu.

TV100'e konuşan Kurtoğlu, şarkısının kullanılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu"

"Seçim çalışmaları başladığı günden beri çok gururlandım. Sayın Cumhurbaşkanımın böyle bir konudan haberi yoktu." diyen Kurtoğlu, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan yakınlığından bahsetti.

"Cumhurbaşkanımla birlikteliğim yaklaşık 40 yılı buluyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 40 yıldır diyalog halinde olduklarını ifade eden Kurtoğlu, şarkıyla ilgili "Haberi olmadan sürpriz yaptık, kendisi de mutlu oldu." dedi.

Cengiz Kurtoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: