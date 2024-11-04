Cep telefonu yeni IMEI kaydı ücreti belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretici fiyat enflasyonu verilerini açıkladı.

12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) , ekim ayında yüzde 43,93 olarak belirlendi.

HER YIL EKİM AYI SONUNDA DEĞERLEME ORANI DEĞİŞİYOR

Her yıl ekim ayı sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor.

Yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemin yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

IMEI KAYDI ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Yeniden değerleme oranıyla birlikte yurt dışından getirilecek olan telefonların pasaporta işlenme ücreti de değişiyor.

Yeni orana göre IMEI kaydı yaptırmak isteyenler, 1 Ocak 2025'ten itibaren 45 bin 614 lira ödeyecek.