Çernobil'den daha yakın! Zaporijya Nükleer Santrali nerede? İşte konumu

Çernobil'den daha yakın! Zaporijya Nükleer Santrali nerede? İşte konumu

Rus güçlerinin ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nde çıkan yangın sonrası sızıntı tehlikesi milyonları endişelendirdi. Peki Zaporijya Nükleer Santrali nerede, Türkiye'ye yakın mı?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 8'inci gününde...

Rus ordusu durmaksızın operasyonlarına devam ederken, Ukrayna'da direnişini sürdürüyor.

Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa’nın sonu olacağını söyledi.

Oldukça kritik olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin konumu ise endişeyle araştırılıyor.

Vatandaşlar, "Zaporijya Nükleer Santrali nerede, Türkiye'ye yakın mı" sorularına yanıt aramaya başladı.

Yangın çıkan santralde yaşanacak nükleer sızıntı yüz binlerce insanı etkileyecek güçte...

Zaporjiya Nükleer Santrali nerede? Zaporjiya Nükleer Santrali Türkiye'ye yakın mı? İşte konumu...

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali Ukrayna'nın güney kısmında yer alıyor.

Kırım'ın hemen üzerinde yer alan Zaporjiya Nükleer Santrali Avrupa'nın en büyük nükleer santralidir.

Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Rusya’nın Zaporijya Nükleer Santralı’na saldırısı sonucu tesiste çıkan yangın saatler sonra söndürüldü. Yangının ardından yapılan ölçümler santralda radyasyon seviyesinin normal olduğunu bildirildi.

Öte yandan Zaporijya Nükleer Santrali, Çernobil'e göre Türkiye'ye daha yakın bulunuyor.