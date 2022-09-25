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    Cerrahi Tekkesi'nin yeni lideri Ahmet Özhan

    Cerrahi Tekkesi'nin yeni lideri Ahmet Özhan

    Tekkenin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer'in vefatı sonrası, yeni lider Türk Sanat Müziği sanatçısı Ahmet Özhan oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 10:19
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    Cerrahi Tarikatı'nın lideri Ömer Tuğrul İnançer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

    5 Eylül günü toprağa verilen İnançer'in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

    Tarikatın son postnişinin vefatı sonrası, 'yeni lider kim olacak' sorusu da başlamıştı.

    İnançer'in vefatı sonrasında çokça konuşulan durumun yanıtı, Mustafa Özel tarafından açıklığa kavuşturuldu.

    Yeni lider Ahmet Özhan oldu

    Tarikatın yeni postnişinin 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Türk Sanat Müziği sanatçıcı Ahmet Özhan olduğu aktarıldı.

    Meşkleri yönetti

    İnançer'in vefatı öncesinde katılım gösteremediği günlerde de meşkleri Ahmet Özhan'ın yönettiği ifade ediliyor.

    Özhan, İnançer ile 17 yaşındayken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde tanışmıştı.

    Cerrahi Tekkesi nin yeni lideri Ahmet Özhan #1

    Cerrahi Tekkesi nin yeni lideri Ahmet Özhan #2

    Cerrahi Tekkesi nin yeni lideri Ahmet Özhan #3


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