Çeşme'de bayram yoğunluğu devam ediyor Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Çeşme, 9 günlük tatil boyunca doldu taştı. Bölgede tatilin son günü de yoğunluk oluştu.

DHA

9 günlük bayram tatili sona erdi...

Türkiye'nin dört bir yanındaki turizm merkezlerinde 9 günlük Kurban Bayram tatilinde yoğunluk oluştu

İzmir'de de Çeşme tatilcilerin uğrak adresi oldu. İlçedeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken, nüfus ise 1 milyonu aştı.

Plajlar doldu taştı

Vatandaşlar tatil süresince beyaz kumu ve kükürt bakımından zengin denizi ile dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nı doldurdu.

Kurban Bayramı tatilinde yaşanan yoğunluk 9 günlük tatilin son gününde de devam etti. Ilıca Plajı'nı dolduran tatilciler sıcak havanın ve denizin tadını çıkardı.

Alaçatı Mahallesi ise tatilcilerin buluşma noktası oldu. Alaçatı sokaklarında hareketlilik bugün de devam etti.

"Tatilciler boş oda bulamadı"

Tatil süresince esnaf olarak yüzlerinin güldüğünü belirten restoran işletmecisi Selim Akbaykal, "Bayram tatili bizler için çok olumlu geçti. Uzun yıllar karşılaşmadığımız kalabalığı gördük. Tatilde güzel sürprizler yaşadık. Joe Biden'in torunu buraya yemek yemeğe geldi. Çadır kampı yapmayı düşünenler, kamp alanı bulamadıkları için zorlandılar. Bayram süresince tatilciler boş oda bulamadı. Ön rezervasyon bu konuda oldukça önemli. Çeşme son 4-5 yılın en popüler tatil beldesi. Bu yüzden herkes burada tatil yapmak istiyor. Okullar kapandı, seçim atlatıldı. Bu yüzden kalabalık bir bayram süreci geçirdik" dedi.

"Çeşme'nin yerlisi denize inemedi"

Çeşme'de market işleten Cumhur Morgan ise şu ifadeleri kullandı;