Çeşme'de yılbaşı öncesi otellerdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı

AA

Yeni yıla girmeye saatler kaldı...

Yılbaşı tatillerini önemli turizm destinasyonlarından olan İzmir Çeşme'de geçirmek isteyenler de otelleri doldurdu..

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesindeki otellerde doluluğun yılbaşı öncesi yüzde 90'a ulaştığı bildirildi.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge, turizmciler olarak yeni yıla umutla girmek istediklerini söyledi.

"OTELLERİMİZDE YÜZDE 90 DOLULUK ORANIMIZ VAR"

Çeşme'nin yılbaşında çok sayıda misafiri ağırlamasını beklediklerini aktaran Belge, "Yılbaşı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Açık olan tüm oteller hazırlıklarını tamamladı. Otellerimizde yüzde 90 doluluk oranımız var. Yarın gün içerisinde bu oran daha da yukarı çıkaktır." dedi.

Belge, Çeşme Belediyesinin cadde ve sokakları ışıklandırarak süslediğini ve yılbaşı panayırı kurduğunu, kamu görevlilerinin ilçede olumsuzluk yaşanmaması için hummalı çalışma yaptığını anlattı.

"KONSEPTLİ YILBAŞINA HAZIRIZ"

Çeşme'de yılbaşında ve öncesinde havanın iyi olmasının beklendiğini ifade eden Belge, şunları kaydetti: