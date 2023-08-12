Cevdet Yılmaz: Deprem sonrası çadırda kalan vatandaşımız yok Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çadırda kalan vatandaşların olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 Şehir Buluşmaları Programı kapsamında bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçen ve burada incelemler yapan Yılmaz, akabinde ise önemli açıklamalar yaptı.

Depremzede vatandaşlarla bir araya gelen ve sıkıntılarını dinleyen Yılmaz, çadırda kalan vatandaşların olmadığını da söyledi.

Yeni ve dayanıklı konutların yapımı sürüyor

Depremden etkilenen illerde çalışmalar sürerken devlet, hızla yeni konutların yükselmesini sağladı.

Çadırda kalan ve henüz konutları tamamlanmayan vatandaşlar ise konteyner kentlere yerleştirildi.

Deprem bölgesinde çalışmaları inceledi

İlçedeki konteyner kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, depremzedelerle bir araya geldi ve yakından ilgilendi.

Yılmaz, daha sonra ise yetkililerden ilçede yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yılmaz'a Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile milletvekilleri ve kent protokolü eşlik etti.