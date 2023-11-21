Cevdet Yılmaz duyurdu! Evlilik kredisinde pilot uygulama deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, evlilik kredisi olarak bilinen "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi'nin yürürlüğe girmesinden sonra ilk olarak deprem bölgesinde uygulanacağını söyledi.

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Türkiye yeni dönemde gençlere yönelik birçok yeni uygulamayı hayata geçiriyor...

Bu kapsamda ilk kez evlenen ve ilk kez ev sahibi olacak gençler için yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısı sonrasında gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi' üzerinde yapılan çalışmalara değinen Yılmaz, pilot bölge uygulamasını duyurdu.

Deprem bölgesinde pilot uygulama yapılacak

Yılmaz, "Önce pilot uygulama olarak deprem bölgesinden başlayacak. Sonra tüm Türkiye'ye yaygınlaşacak. Özellikle, gençlere evlilik kredisi dediğimiz 150 bin lira, iki yılı geri ödemesiz, 4 yıllık krediyle destek verme mekanizmasını içeriyor. İleride fonlar, imkanlar arttıkça başka destekler de tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek." diye konuştu.

"İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz"

"İlk ev alacaklara kredi verilmesi" konusundaki bir soru üzerine de Yılmaz, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası ile BDDK, ikinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı, biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkanı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkanı olmayınca konut kredi imkanları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.



Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz, konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var.



Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)