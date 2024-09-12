Cevdet Yılmaz: Narin'in faillerini ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı programda Narin Güran cinayetine ilişkin, 'Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz konuşmasında, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasına değindi.

Yılmaz, "Şimdi önemli olan adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Faillerin çok net şekilde ortaya çıkarılması ve en ağır şekilde hak ettikleri cezayı bulmaları yoğunlaşmamız gereken husus." ifadelerini kullandı.

"FAİLLER EN AĞIR ŞEKİLDE HAK ETTİKLERİ CEZAYI BULMALI"

Cevdet Yılmaz'ın programda şu ifadeleri önce çıktı:

Çok yönlü bakılması gerekiyor bu hadiselere. Akademik dünyada da bilimsel çalışmalar gerekiyor. Siyasete de düşen çok şey var. İlgili kurumlarımızın mutlaka bu konulara eğilmesi lazım. Tartışırken sosyal medyadan medyaya başka boyutları da dikkate almak gerekiyor. Çok boyutlu şekilde analiz edilmesi gereken hadiseler.



Şimdi önemli olan adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi. Faillerin çok net şekilde ortaya çıkarılması ve en ağır şekilde hak ettikleri cezayı bulmaları yoğunlaşmamız gereken husus.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ KONUNUN TAKİPÇİSİ"

Cevdet Yılmaz soruşturmayı yakından takip ettiklerinin altını çizerek, "Faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi." ifadelerini kullandı.