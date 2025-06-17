Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"SORUNLARIN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNE ODAKLANILMALI"

Yılmaz, İsrail ile İran arasında süren çatışmaları, "Çatışmalar güvenliği tehdit ediyor, bölgenin ihtiyacı istikrardır." sözleriyle değerlendirerek şöyle konuştu:

Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur.