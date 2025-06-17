Cevdet Yılmaz: İsrail-İran çatışması güvenliğe tehdit

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"SORUNLARIN DİPLOMASİ YOLUYLA ÇÖZÜLMESİNE ODAKLANILMALI"
Yılmaz, İsrail ile İran arasında süren çatışmaları, "Çatışmalar güvenliği tehdit ediyor, bölgenin ihtiyacı istikrardır." sözleriyle değerlendirerek şöyle konuştu:
Şu aşamada sürecin ne yöne evrileceğini, ne kadar süreceğini ve hangi kapsamda devam edeceğini öngörmek zor. Temennimiz, bu gerilimin bir an önce sona ermesi, tarafların nükleer mesele başta olmak üzere müzakere masasına dönmesidir. Bu çatışmalar uzadıkça petrol fiyatlarının yükselmesi ve ticaret hatlarının etkilenmesi ile birlikte, bölge ülkeleriyle sınırlı kalmayan küresel sonuçlar doğuracaktır. Bu durum yalnızca Türkiye'yi değil, dünya ekonomisinin tamamını etkileyecek bir risk ortamı oluşturur.
ULUSLARARASI TOPLUMA 'GAZZE' ÇAĞRISI
Uluslararası toplumun Gazze'deki ağır insani trajedinin çözümüne yoğunlaşması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
"TÜRKİYE BARIŞTAN VE İSTİKRARDAN YANA"
Türkiye olarak; barıştan, istikrardan ve adaletten yana tutumumuzu sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği, bölgesel ve küresel barış açısından son derece kıymetlidir. Çatışmaları derinleştiren hamleler yerine, müzakereye zemin hazırlayan adımlar atılmalıdır. Türkiye, bu yönde üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir.
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