Cevdet Yılmaz: Muhalefet milliyetçi söyleme yöneldi Seçimlere ilişkin konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Muhalefetin hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir şekilde dile getirme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz" dedi.

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerin demokratik bir olgunlukla ve huzurlu bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye'nin uzun demokrasi geçmişine sahip bir ülke olduğunu dile getiren Yılmaz, depremin olumsuz etkilerine rağmen seçimlere katılım oranının son derece yüksek olduğunu belirtti.

"Yurt dışındaki vatandaşları bakımından en fazla katılım oranı olan ülke Türkiye"

Yurt dışında da çok yüksek bir katılım olduğunu aktaran Yılmaz şu ifadelere kullandı:

Yüzde 55'lere yakın katılım oranı gerçekleşti. Başka ülkelerin yurt içi seçmeninde gördüğü katılım oranının üstüne çıkan bir yurt dışı katılım oranı oldu. Yurt dışı oylamalar açısından dünyada açık ara birinciyiz. Bizi İtalya takip ediyor sadece. Yurt dışındaki vatandaşları bakımından en fazla katılım oranı olan ülke Türkiye. Bu da önemle not edilmesi gereken bir durum.

"İlk defa ikinci tur seçim yaşıyoruz"

Seçimin ilk turunda Meclis'in şekillendiğini, Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde ettiğini anlatan Yılmaz şöyle konuştu:

Komisyonlarda da Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etmiş olacak. Bize oy versin vermesin tüm milletimizi tebrik ediyorum ve şuna inanıyoruz, bu seçimin kazananı demokrasi, milletimiz, Türkiye'nin istikrarı olacaktır. Tarihimizde yine bir ilk yaşıyoruz, ilk defa ikinci tur seçim yaşıyoruz. Daha önce böyle bir tecrübemiz yok. İlk turda birçok anketin ortaya koyduğunun, sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarının aksine Cumhurbaşkanı'mız çok net bir netice elde etmiştir. En yakın rakibinden 2,5 milyon oy farkıyla birinci olmuştur ama yarım farklık puanla da yüzde 50 aşılamamıştır. Karşı tarafa baktığınızda depremzede seçmene dahi fatura çıkaran, çok ağır hakaret eden bir üslup görüyoruz.

Bu üslubun ülkedeki siyasete ve demokrasiye yakışmadığını dile getiren Yılmaz, muhalefeti aklıselime davet ettiklerini ifade etti.

"Bu ani dönüşler halkın aklıyla alay etmek demektir"

Yılmaz, şunları kaydetti:

Bu yaptıkları ülkemiz adına hepimizi mahcup eden tavırlardır. Bu tavırlarından dolayı özür dilemelerini ve bu tavırlardan vazgeçmelerini bekliyoruz. Seçim sonrası muhalefet 'u dönüşü' yaptı. Muhalefetin seçim öncesinde hiçbir şekilde dile getirmedikleri milliyetçi birtakım söylemleri şimdi çok keskin bir şekilde dile getirme çabası içerisinde olduklarını görüyoruz. Bu da halka güven veren bir tavır değildir. Bu ani dönüşler halkın aklıyla alay etmek demektir. Halkımız son derece akıllıdır, kimin ne yaptığını nerede kimlerle birlikte durduğunu çok iyi görmektedir. Dolayısıyla bu 'u dönüşleri' halkta hiçbir şekilde bir karşılık görmeyecek, aksine halkın güvenini daha da kıracaktır bu siyasetçilere dönük olarak.

Ülkedeki ekonomik gelişmelere değinen Yılmaz, 2020, 2021 ve 2022'de Kovid-19 salgınına rağmen ülkede ekonominin büyüdüğünü, istihdamın arttığını ifade etti.

Toplantıda, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar da yer aldı.