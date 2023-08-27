Cevdet Yılmaz, Rum kesimindeki camiye saldırıya tepki gösterdi: Tüm insanlığın meselesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların meselesi olmadığına dikkati çekti.

AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Limasol kentindeki cami saldırısına Ankara'dan tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'nin ardından bir açıklamaya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz imza attı.

Yılmaz, Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik kundaklama saldırısını en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

"Ortak insani değerler hedef alındı"

GKRY'deki menfur eylemin, son yıllarda Avrupa'da artan İslam ve yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve nefret suçu ile Müslümanların mukaddes değerlerine yönelik saldırılara bir yenisini daha eklediğini ifade eden Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

Bir camiyi kundaklamak, insan hakları, demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne açık bir saldırıdır. Bu kundaklama eylemi ile toplum huzuru, barışı ve ortak insani değerler hedef alınmıştır.



Toplumların huzur ortamını sabote etmek isteyen karanlık ellerin bu eylemlerine, başta AB ve GKRY yetkilileri olmak üzere dil, din, ırk, mezhep fark etmeksizin tüm kesimlerin tepki göstermesi elzemdir.

"Tüm insanlığın meselesi"

Sık ve sistematik hale gelen İslamofobik eylemlere ve bunları besleyen zihniyete karşı dur demek, tüm insanlığın asli vazifesidir. Yükselen İslam düşmanlığıyla mücadelenin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğuna inanıyoruz.

"Faillerin yargı önüne çıkarılmasını bekliyoruz"