Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti TBMM grup toplantısından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz'a Siber Savunma Başkanlığının kurulup kurulmayacağıyla ilgili bir soru yöneltildi.

"UYGUN BİR ZAMANDA MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK"

Yılmaz, konuyla alakalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tasarı epeyce olgunlaşmış durumda. Uygun bir zamanlama ile Meclisimizin gündemine geleceğini düşünüyorum. Bir taraftan siber güvenlik ile ilgili bir kanun, diğer taraftan da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gerekiyor.



Her ikisi konusunda da hazırlıklarımız epeyce olgunlaşmış durumda. Şu anda bütçe görüşmeleri süreci var, Meclisimiz epeyce yoğun.



Meclisimizin uygun olduğu bir takvimde gündeme gelecektir. Meclis'in takvimine bağlı. Epeyce bir kanun var, bütçe var. Uygun bir zamanlama ile Meclisimizin gündemine geleceğini tahmin ediyorum.