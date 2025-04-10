Cevdet Yılmaz: Türkiye Yüzyılı vizyonu adım adım hayata geçirilecek

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Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına 140 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandı.

HAYIRLI OLMASINI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan yeni atamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Politika Kurullarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Politika Kurullarına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİLECEK"

Yılmaz, politikanın, sadece ne yapılacağını belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda nasıl yapılacağını, hangi yöntem ve araçlarla hedeflere ulaşılacağını da tarif ettiğini belirterek, şunları kaydetti: