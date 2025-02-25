Cevdet Yılmaz, Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşmasını planladıkları tarihi açıkladı

DHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı (HEK) kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile görüştü.

Cevdet Yılmaz, Nökergulı Ataguliyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelirken, toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrasında HEK Protokolü İmza Töreni düzenlendi.

87 MADDELİK HEK 8'İNCİ DÖNEM PROTOKOLÜ'NÜ İMZALADIKLARINI DUYURDU

Burada konuşan Yılmaz, geçen sene HEK 7'nci Dönem Toplantısı'nı Aşkabat'ta gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bugün 87 maddelik HEK 8'inci Dönem Protokolü'nü imzaladıklarını ifade etti.

"DAHA YAKIN ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİZLERE GÖSTERMEKTEDİR"

Yılmaz, protokol kapsamında öne çıkan maddelere ilişkin şöyle konuştu:

12'nci Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın Türkmenistan ev sahipliğinde, Türkmen Ürünleri Fuarı'nın ise ülkemiz ev sahipliğinde 2025 yılında düzenlenmesi, enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkmen gazının ülkemiz üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünyaya ulaştırılmasının sağlanması, Orta Koridor'un 'Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Koridoru' ayağının geliştirilmesi, Ortak Gümrük Komitesi'nin ve Basitleştirilmiş Gümrük Koridoru'nun kurulması, mevcut Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması'nın modernize edilmesi, iş dünyaları arası temasların güçlendirilmesi, sağlık alanındaki iş birliğimizin geliştirilmesi, tarımsal araştırma personeli eğitimi alanında ortak çalışmalar yapılması, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ile Türkmenistan Bilimler Akademisi arasında uygulama protokolü ve iş birliği anlaşması imzalanması, KOBİ'ler ve girişimcilik alanında iş birliğinin geliştirilmesi gibi çok sayıda eylem bulunmaktadır.



Yeni dönem için oluşturulan bu Eylem Planımızda, önceki dönemlerden devreden çok sayıda madde bulunması daha yakın çalışmamız gerektiğini bizlere göstermektedir.





"TÜRKMENİSTAN'IN HEM İHRACATINDA HEM DE İTHALATINDA 2'İNCİ SIRADA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

2024 yılında Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaştığını belirten Yılmaz, şöyle dedi:

Ticaretimiz, dengeli bir görünüm sergilemektedir. Bu kapsamda, Türkmenistan'ın hem ihracatında hem de ithalatında 2'nci sırada olmaktan gurur duyuyoruz. Tabii ki 1'inci sırada olmayı da arzu ediyoruz.



Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz var. Henüz bu hedefin yarısına bile gelebilmiş değiliz. En kısa sürede 5 milyar dolar ticaret hedefimize ulaşacağımızı ve ileride çok daha yüksek rakamlara erişeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu hedefe ulaşmak için özellikle Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türkmen İhraç Ürünleri Fuarı gibi etkinliklerle iş dünyalarımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz. Türkmenistan ile karşılıklı yatırımlarımız, 200 milyon doları aşmış durumda. Bu elbette yetersiz, özellikle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesiyle karşılıklı yatırımların çok daha hızlı bir şekilde artacağını yine ifade etmek istiyorum.

"TÜRKMEN GAZI'NIN 1 MART 2025 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜRKİYE'YE ULAŞMASINI PLANLIYORUZ"

Enerji alanında çok önemli bir gelişme sağladıklarını ifade eden Yılmaz, şu sözleri sarf etti:

BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz. İlk etapta 1,3 milyar metreküplük swap yöntemiyle gelecek doğal gazdan bahsediyoruz. Bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. İleri aşamalarda çok daha yüksek rakamlara bunun çıkacağına ve Türkiye üzerinden Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarına Türkmen gazının ve elektriğinin ulaşacağına inanıyoruz.



Ayrıca Türkmenistan'daki hidrokarbon sahalarının geliştirilmesi ve bu kaynakların Türkmenistan'ın batısına taşınmasına yönelik altyapı yatırımlarında TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) ve BOTAŞ gibi devlet şirketlerimizin yer alması için çalışmalarımız devam etmektedir. Ulaştırma alanında, Orta Koridor'un geliştirilmesi son derece kritik. Bu kapsamda, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun kapasitesinin artırılması ve Zengezur bağlantısı'nın açılması, Orta Koridor'u daha cazip hale getirecektir.

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ise iki ülke liderlerinin karşılıklı girişimleriyle ilişkilerin ve iş birliğin geliştiğini ifade ederek, farklı alanlarda çalışma gerçekleştirilmesi adına fikir alışverişi yaptıklarını belirtti.

Ataguliyev; ulaşım, lojistik, şehircilik, inşaat, su kaynakları, spor ve enerji alanlarında iş birliğinin geliştirileceğini söyledi.