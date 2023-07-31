Cevdet Yılmaz'dan depremzedeler için açıklama: Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yılmaz, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.



Toplantıda, deprem bölgesinde hali hazırda devam eden çalışmaları ele aldık.



Bu kapsamda; deprem fonları, kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, yapılan ve yapılması planlanan konutlara ilişkin altyapı çalışmaları ile bölgedeki sosyal hayata ilişkin projeleri değerlendirdik.



Hükümetimizin ve yerel yönetimlerin, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuları ele aldık.



Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.