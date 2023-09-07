Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşı açıklaması: 'Yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız' Ankara’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda dün açıklanan Orta Vadeli Program’ı değerlendirdi. Yılmaz, emeklilerle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alacaklarını açıkladı.

ensonhaber.com Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Dün Beştepe'de düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Programda temel vurgu, enflasyonun 2026'da tek haneye düşürülmesi oldu. OVP ile tahmin edilen enflasyon beklentisine göre yeni emekli maaşı ve memur zammı hesaplama tablosu değişti. Cevdet Yılmaz'dan OVP sonrası değerlendirme Bunun üzerine Cevdet Yılmaz, bugün de Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yılmaz, OVP için olumlu dönüşler aldıklarını belirtti. 'Enflasyon farkını maaşlarına görebilecekler' Öte yandan merak edilen memur ve emekli maaşlarına da değindi. Yılmaz, enflasyon farkının yansımasının memur emeklilerinin maaşlarında göreceğini belirtti. "Yıl sonuna kadar sonuçlandıracağız" Açıklamalarında çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Gözden Kaçmasın Cevdet Yılmaz Orta Vadeli Program'ın sunumunu yaptı Haberin Detayları

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