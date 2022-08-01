Çevik Bir için tahliye kararı

Çevik Bir için tahliye kararı

21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Çevik Bir hakkında tahliye kararı verildi.

Yargıtay, 28 Şubat davasında aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Bir, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu tutuluyordu.

İnfaz erteleme çağrısında bulunuldu

28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan kişilerden dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir’in sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine avukatı Ümit Kara "infaz erteleme" çağrısında bulundu.

Demans hastalığı teşhisi konuldu

İnfaz erteleme talebi doğrultusunda İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir için düzenlenen raporda, demans tanısı mevcut olduğu ve hastalığının ilerlediği, cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı, infazının ertelenmesi gerektiği belirtilmişti.

"Cezaevinde kalması uygun değildir"

Raporda, "Hasta 21-24 Haziran tarihleri arasında Nöroloji Kliniği adına mahkum koğuşuna yatırılarak izlenmiştir. Hastanın demans tanısı mevcuttur. 3 Eylül 2021’de yapılan testle 21 Haziran 2022’de yapılan test karşılaştırıldığında geçen süre içinde kötüleşme izlenmiştir" denildi. Yapılan diğer muayene sonuçlarının da yer aldığı raporun sonuç kısmında ise, "Cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettiremez. Hastanın demans tanısı olup, hastalığı ilerleyicidir. Cezasının infazının ertelenmesi gerekir. Hastalığı süreklidir. Hastanın rehabilitasyon ile düzelebilecek bir hastalığı olmadığı için R tipi ceza infaz kurumunda kalması uygun değildir." denildi.

Tahliye edildi

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 21 Ağustos 2021'den bu yana cezaevinde tutulan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneral Çevik Bir hakkında tahliye kararı verdi.

Bu karar sonrası tahliye olması beklenen Çevik Bir'in, 6 ayda bir sağlık durumunun kontrol edileceği, durumunda iyileşme olursa tekrar cezaevine döneceği öğrenildi.

