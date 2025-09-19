Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu'nda skandal: Müdürler görevden alındı

Türkiye, İstanbul'da yaşanan KYK skandalını konuşuyor...

İstanbul’daki Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaz tatiline çıkan ve eşyalarını odalarında bırakan öğrenciler, valizlerinin karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını söyleyerek, yurt yönetimine şikayet dilekçesi verdi.

KIZ YURDUNDA TACİZ İDDİASI

Öğrenciler, yönetimden henüz bir geri dönüş alamadıklarını belirterek, tadilat çalışmaları sırasında işçilerin kontrol edilmediği savundu.

Ayrıca yayınlanan görüntülerde, öğrencilerin tıraş bıçakları, içki şişeleri gibi öğeleri odalarında buldukları öne sürüldü.

Öğrenciler tarafından görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla olay kısa sürede gündem olup, büyük tepki topladı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal görüntüler sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı hızla harekete geçti.

Bakanlık, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır.



Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir.

2 YURT MÜDÜRÜ İLE BİR MÜDÜR YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan 'taciz' skandalına ilişkin bir son dakika gelişmesi de geçtiğimiz dakikalarda kayda geçti.

İstanbul Cevizlibağ'daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan taciz olayı ile ilgili iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısı görevden alındı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: