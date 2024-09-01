Çevre Bakanlığınca 'İzmir Körfezi Bilim Kurulu' oluşturuldu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kurulan Bilim Kurulu'nca İzmir Körfezi'nde toplu balık ölümleri ve kirlilik araştırılıyor. Kurumun ilk toplantısında İzmir Körfezi'ne acil "nefes" sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren, "Acil Eylem Planı"nın açıklanması bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Toplu balık ölümleri ve ağır kokuya yok açan yoğun kirlilik; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir için "Bilim Kurulu oluşturma" kararı aldı ve Bakanlıkça, kirliliği mercek altına almak amacıyla "İzmir Körfezi Bilim Kurulu" oluşturuldu.

BALIK ÖLÜMLERİ VE YANGIN KİRLİLİK MERCEK ALTINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezi'nde yaşanan toplu balık ölümleri ve yaygın kirliliği mercek altına aldığı bilirtildi.

Bilim Kurulu, bu hafta toplanacak. Bakan Kurum ile Kurul Üyeleri, İzmir ve Körfez’de inceleme yapacak.

RAPORLAR İNCELENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuyla ilgili toplantı düzenleyerek Bakanlık yetkililerinden İzmir Körfezi'ndeki incelemeleri içeren raporları dinlediği belirtildi.

ACİL YAPILMASI GEREKENLERLE İLGİLİ YOL HARİTASI ÇIKARTILACAK

Açıklamada, Bakanlık yetkililerinin İzmir Körfezi'ndeki son incelemelerle ilgili raporların detaylı sunumunun ardından Bakan Kurum'un acil yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası çıkarılması ve bilim insanları ile yetkililerle İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti'nin oluşturulması talimatını verdiği bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

İLK TOPLANTI BU HAFTA

Alanında uzman bilim insanlarının katkı vereceği Bilim Kurulu ilk toplantısını bu hafta içinde İzmir'de yapacak. Toplantıya Bakan Kurum başkanlık edecek. Bakan Kurum ve Bilim Kurulu üyeleri balık ölümlerinin yaşandığı denizde de incelemelerde bulunacak.

"BİLİM KURULU 5 EYLÜL'DE TOPLANIYOR"

Bu kapsamda, Bilim Kurulu'nun ilk toplantısını 5 Eylül'de Bakan Kurum başkanlığında İzmir'de yapacağı belirtilen açıklamada, toplantıya ilgili kuruluşlar ve yerel yönetim temsilcilerinin de davet edileceği kaydedilerek şu bilgileri verdi:

"ACİL EYLEM PLANI AÇIKLANACAK"

Bu toplantıda İzmir Körfezine acil 'nefes' sağlamak için yapılması gereken işlemleri içeren 'Acil Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra Bilim Kurulu üyeleriyle İzmir Körfezi'nde de incelemelerde bulunacak. Kurum'un, Bakanlığın İzmir Körfezi'nde yaptığı araştırmaların raporlarında yer alan detayları da kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

SU NUMUNELERİ ALINDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta İzmir Körfezi’nde meydana gelen balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatmıştı. Bu kapsamda balık ölümlerinin gerçekleştiği bölge ve Körfez açıklarından deniz suyu numuneleri alınmıştı.

ATIK SULAR DENETLENDİ

Ayrıca, Bakanlığın Mobil Su ve Atıksu Laboratuvarı ile merkez ekipleri bölgeye gönderilmiş, Körfez’e deşarj olan 7 dereyle atık su kaynaklarında denetimler yapılmıştı.

KÖRFEZ’İN ACİL "OKSİJENE" İHTİYACI VAR

Yapılan ilk değerlendirmelere göre balık ölümlerinin, sudaki kirlilik nedeniyle oksijen seviyesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı tespit edilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)