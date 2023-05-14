Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum oyunu İstanbul'da kullandı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ile birlikte oyunu TEB Ataşehir Ortaokulu’nda kullandı. Kurum'un kullandığı oy zarfını kızı Zehra sandığa attı.

AA

Türkiye'de beklenen gün geldi çattı...

Milyonlarca vatandaş demokrasinin gereği olarak sandıklara akın etti.

Bu ismlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum.

Eşi Şengül Kurum ve kızı Hatice Zehra ile saat 10.45'te oy kullanacağı TEB Ataşehir Ortaokulu'na gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 45 dakika sırada bekledi.

Zarfı kızı Zehra sandığa attı

Sırası gelen Kurum, sandık görevlilerini selamladıktan sonra kabine girerek oyunu kullandı.

Kurum'un, oy pusulasının yer aldığı zarfı, kızı Hatice Zehra sandığa attı.

"85 milyon büyük Türkiye için hayırlı uğurlu olsun"

Bakan Kurum, okul bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 85 milyon insanın demokrasi heyecanı içerisinde iradesini sandığa yansıtacağını belirterek, "Ülkemiz için, milletimiz için, 85 milyon büyük Türkiye için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bugünün aynı zamanda Anneler Günü olduğunu hatırlatan Kurum, "Eşimin ve annemin, Anneler Günü'nü tebrik ediyorum. Yine cennetin ayakları altına serildiği annelerimizin, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

"Vatandaşlarımızın iradesini sandığa yansıtması ülkemiz adına çok çok önemlidir"

Büyük bir demokrasi heyecanının yaşandığını dile getiren Kurum, "Ben oyunu kullanan her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Burada iradesini sandığa yansıtması ülkemiz adına, geleceğimiz adına çok çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır milleti için gece gündüz mücadele ettiğini ve 100 yılda yapılacak işleri yaptıklarını anlatan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

Şimdi de işte bugün 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize emanettir. İnşallah hepimizin, herkesin mutlu olduğu, gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği Türkiye Yüzyılı'nı, milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda, dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer almak için mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Kurum, "Gençlerimize, evlatlarımıza çok daha güzel bir gelecek bırakma anlayışıyla, umuduyla bundan önce nasıl çalıştıysak, aynı anlayışla çalışacağız. Koşturacağız." dedi.

Kurum, sandık görevlilerine teşekkür ettikten sonra okuldan ayrıldı.