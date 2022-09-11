Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 499 arsayı satışa sunacak

Bakanlık tarafından 40 ile 499 arsa, açık artırma usulü ve online olarak satışa sunulacak. Ödemeler yüzde 25 olurken, KDV’den ve tapu harcından muaf olunacak.

40 ilde 499 arsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından online ve açık artırma usulü ile satışa sunulacak…

Hem yatırım hem konut inşa etme imkanı sunan arsa fırsatında ödeme yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vade, KDV’den ve tapu harcından muaf olunacak.

Açık artırmalar 21-22 Eylül 2022 saat 10.30'da yapılacak.

Arsalar yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanıyla satışa sunulacak. Tapu ve KDV masrafından muaf olması, yatırımcıya kolaylık sağlayacak.

Arsaların bulunduğu şehirler

Yatırım için sunulan arsaların bulunduğu şehirler ise şöyle:

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak.

“Ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı”

Gayrimenkul Danışmanı Abdullah Sönmez, “Güzel bir fırsat vatandaşın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Uzun zamandır ülkemizde konut arzında eksiklik ve sorun vardı. Vatandaşlar da kendi arsalarında inşaat yapma fırsatı bulacak.

“Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir”

Özellikle yüzde 25 peşinatla yıllık yüzde 9 farkla 24 ay vadeli şekilde veriyor. Tapu harcı yok. KDV’den muaf kesinlikle avantajlı gözüküyor. Bütün yatırımcılar bunu takip edecektir. Özellikle evi olmayan, ev yapacaklar bu fırsatı değerlendirebilirler. Toplam 40 şehirde uygulanıyor. Ankara’da 400 bin Türk lirasından başlıyor.

Her şehrin rayicine göre rakamlar değişiyor. Özellikle yıllık artış yüzde 9 bu çok önemli enflasyonun yüzde 80’lerde olduğu bir zamanda yıllık yüzde 9 artışla arsa almak ve 24 ay taksitle almak KDV’den ve tapu harcından muaf olması buna çok fazla ilgi olacaktır. Vatandaşlarımız bu fırsatı kaçırmamalı. Bu zamanda kolay bir ev yapma veya ev alma şansı. Bizde yatırımcılar olarak değerlendireceğiz.” şeklinde konuştu.