Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatıyla ilgili açıklama geldi

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetleri, 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale getirdi.

Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde Bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor.

Ancak konuyla ilgili zaman zaman mesnetsiz iddialar da ortaya atılıyor.

1,5 TL'YE ÇIKACAK İDDİASI

Son olarak poşet fiyatlarının 1,5 TL'ye çıkarılacağına dair iddia kamuoyunda gündem oldu.

Hal böyle olunca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bugün bir köşe yazısında yer alan; yeni yılda plastik poşet fiyatıyla ilgili tutarın gerçeğe yansıtmadığı belirtildi.

HENÜZ NET RAKAM BELİRLENMEDİ: İDDİA EDİLEN FİYAT GÜNDEMDE DEĞİL

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi: