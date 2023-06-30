Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bisiklet ve yürüyüş yolu çalışmaları Yurt genelinde özellikle sahil kesimlerinde ve yeşil alanlarda yapılan bisiklet ve yürüyüş yolları, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bin 643 km bisiklet yolu ve 373 km yürüyüş yolunun tamamlandığını paylaştı.

ensonhaber.com Küresel ısınmaya en az etki eden ulaşım aracı olan bisikletler için, birçok şehirde özel yol güzergahı bulunuyor. Yapılan vizyon çalışmaları, vatandaşları insan ve doğa dostu bisiklet kullanımına teşvik ediyor. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önemli çalışmaları hayata geçiriyor. Yurdun bir çok noktasında bisiklet ve yürüyüş yolları yapılıyor. Sağlıklı bir yaşam için yapılan projeler, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. "Bin 643 km bisiklet yolu ve 373 km yeşil yürüyüş yolunu tamamladık" Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çalışmalarla ilgili şu bilgileri ekledi. "Nefes Alan Şehirler ve Sağlıklı İnsanlar" şiarıyla, ülkemizi bisiklet ağlarıyla örüp hava kalitesini iyileştiriyor; yeşil yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamlarına katkı sunuyoruz.



3.000 km bisiklet yolu 3.000 km yeşil yürüyüş yolu hedefiyle, 1.643 km bisiklet yolu ve 373 km yeşil yürüyüş yolunu tamamladık.