Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kartalkaya'daki yangının ayrıntılı hasar tespit raporunu yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın felaketinde çoğu çocuk 78 canımızı kaybettik.

Facia sonrası incelemeler sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir gelişmeyi paylaştı.

Yapılan açıklamada, Bolu İl Müdürlüğü ekiplerince otelde yangın sonrası yapılan incelemede binaya "ağır hasarlı" raporu verildiği hatırlatıldı.

"AYRINTILI HASAR TESPİT RAPORU YAYINLANARAK BAŞSAVCILIĞA SUNULDU"

Açıklamada, yanan otelde akademisyenlerin de yer aldığı bir heyetin incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Devamında ise, "İncelemenin ardından ayrıntılı hasar tespit raporu yayınlanarak başsavcılığa sunuldu." denildi.

"4. VE 5. KATIN KRİTİK OLMASI SEBEBİYLE BİNANIN 'AĞIR HASARLI' OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNİN" UYGUN OLACAĞI KAYDEDİLDİ"

Binanın kolonları, kirişleri ve döşemelerinde inceleme yapan heyet, 7663 Sayılı Hasar Tespit Genelgesi, afet etkisi belirleme çalışmaları kapsamında özellikle yangının çok etkili olduğu, 4. ve 5. katın kritik olması sebebiyle binanın 'ağır hasarlı' olarak değerlendirilmesinin uygun olacağına ve bu rapor uyarınca binaya herhangi bir idari işlem yapılmadan önce devam etmekte olan hukuki süreç ve bilirkişinin raporunun tamamlanması ve akabinde gerekli işlemlerin yapılmasının uygun olacağı görüşüne verdi.