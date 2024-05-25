Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, Silivri'de kaldığı cezaevinde kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ensonhaber.com

Kara para aklama ve suç örgütleriyle mücadele sürüyor...

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kendine zarar verdi

Edinilen göre, cezaevinde bulunan Bahar Candan, bugün kendini yaralayarak zarar verdi.

Hastaneye kaldırıldı

Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Nihal Candan tahliye olmuştu

Bahar Candan'ın kardeşi Nihal Candan da yaşadığı sağlık sorunların nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.

"Defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı"

Evde tedavisine devam edildiğini şu an mamayla beslendiğini söyleyen Nihal Candan "Cezaevinde sadece yemek yemekten değil, su içmekten bile korkuyordum. Kafam karıştı diye defalarca akıl hastanesine sevkim yapıldı" dedi.

"Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin"

Sosyal medyaya bir daha girmeyeceğini söyleyen Candan, "Genç kızlara tavsiyem ya göründüğünüz gibi olun ya olduğunuz gibi görünün. Ben bu mecralardan çok çektim, kimse çekmesin. Fenomenlikten para falan da kazanmadım" ifadelerini kullandı.