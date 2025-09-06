CHP 21 Eylül'de olağanüstü kurultaya gidecek

CHP’den olağanüstü kurultay kararı..

İstanbul’daki gelişmelerin ardından CHP, 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel imzasıyla yapılan başvuruya göre, kurultay 21 Eylül Pazar günü mevcut yönetim hakkında güven oylaması ve Genel Başkan ile PM seçimleri gündemiyle gerçekleştirilecek.

"21 EYLÜL 2025 TARİHİNDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: