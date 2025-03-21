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Haber Merkezi

CHP'de şaibeli kurultay iddiasıyla başlatılan soruşturma, kayyum endişesini de beraberinde getirdi.

Muhalefet kulislerinde, CHP'ye mahkeme tarafından kayyum atanabileceği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

Bu söylemlerin ardından CHP'den karşı hamle geldi.

CHP, KURULTAYA GİDİYOR

Genel Başkan Özgür Özel, parti tüzüğündeki yetkiyi kullanarak olağanüstü kurultayı toplama kararı aldı.

Buna göre CHP kurultayı 6 Nisan’da toplanacak.

KAYYUMA ÖNLEM OLARAK NİTELEDİ

CHP Lideri Özel, bu kararı olası bir kayyum atamasına önlem olarak aldıklarını anlattı.

"KARARIMIZI TÜM TÜRKİYE'YE İLAN EDERİZ"

Özgür Özel, "Tüzüğümüzün 48’inci maddesinin altıncı fıkrası gereğince, 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye’ye ilan ederiz." dedi.

"İRADEMİZİ TAZELEYECEĞİZ"

Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen Özel, "Her birinin kişisel namuslarına ayrı ayrı kefil olduğum CHP’nin delegeleri kurultay sandığının başına geçip, bir kişiyi cumhurbaşkanı yapmamak için, Atatürk’ün kurduğu partiye kayyum atamaya bile kalkışanlara inat o sandığın başında iradelerini tazeleyeceklerdir." şeklinde konuştu.