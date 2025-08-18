CHP, Aydın eylemine şehir dışından partili getirdi

CHP, Özlem Çerçioğlu şokunu atlatmaya çalışırken ne yapacağını şaşırdı.
AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda düzenlenen toplu katılım töreniyle birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye katıldı.
Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor” başlıklı miting düzenleme kararı aldı.
ÖZEL'İN GÖRÜNTÜSÜ DİKKATLERDEN KAÇMADI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting için Aydın’a geldi.
İl başkanlığını ziyaret eden Özel'i az sayıda kişi karşılarken Özel'in suratının asık olması dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKA İLLERDEN PARTİLİLER GETİRİLDİ
Öte yandan miting öncesinde Aydın’a giriş yapan çok sayıda otobüs dikkat çekti.
CHP yönetiminin, meydanı doldurmakta zorlanacağına yönelik kaygılar üzerine İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Uşak, Kütahya ve diğer illerden otobüslerle partili taşıdığı öğrenildi.
'TAŞIMALI KALABALIK' YÖNTEMİ
Özlem Çerçioğlu’nun partiden ayrılışı sonrası Aydın’da oluşan siyasi boşluğu gidermek isteyen CHP’nin, mitingde yüksek katılım görüntüsü verebilmek adına "taşımalı kalabalık" yöntemine başvurduğu görüldü.
Meydanın sadece küçük bir bölümünün dolacak olma ihtimaline karşı özel önlemler alındı.