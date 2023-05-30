CHP, 'Ben Kemal, geliyorum' afişini indirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52 oy ile yeniden cumhurbaşkanı olmasıyla, CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Ben Kemal, geliyorum' afişi kaldırıldı.

ensonhaber.com

Türkiye bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

12'nci mağlubiyet

Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.

'Ben Kemal, geliyorum'

Seçim öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen Kılıçdaroğlu, önce HDP'nin desteğini almış, ardından Ümit Özdağ ile anlaşmıştı.

Şarkılar, millet buluşmaları ve reklamlarla seçime hazırlanan muhalefet lideri, partisinin grup toplantısında bir film repliği ile çıkış yapmıştı.

Yaptığı alıntıyla "Ben Kemal, geliyorum." diyen Kılıçdaroğlu'nun sloganı, muhalif seçmenler tarafından sıkça kullanıldı.

Yenilgi sonrası afiş indirildi

Öyle ki söz konusu sloganla birlikte hazırlanan devasa afiş, CHP Genel Merkezi'ne de asılmıştı.

Tarihi seçimin sonuçlanmasıyla birlikte gözler Ankara'ya çevrildi. Genel merkezdeki afiş, 3 gün sonra bugün kaldırıldı.