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- CHP, Cemal Emir'in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı
CHP, Cemal Emir'in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 11:59
- Güncelleme : 22.09.2021 - 12:16
CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in küstah ifadeleri, kamuoyunun gündemine oturdu.
Geçtiğimiz günlerde nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, Erdoğan'a da oy verenleri tehdit eden CHP'li Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız." ifadelerini kullandı.
CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO
CHP'DEN TEPKİ GELMEDİ
CHP'li başkanın tehdit dolu bu skandal sözleri, büyük tepkiyle karşılanırken başta CHP olmak üzere, partiye yakın medya kuruluşları bu olayı görmezden geldi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEĞİ VAR
Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan ve
Kılıçdaroğlu'ndan aldığı destekle ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilen Cemal Emir'in konuşmasına CHP'den ses çıkmaması, partinin de bu ayrıştırıcı ve tehditkar söylemleri benimsiyor oluşunu gösterdi.
CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde
CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler