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    CHP, Cemal Emir'in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı

    CHP, Cemal Emir'in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini tehdit edip, ülkeden kovacağını söyleyen Cemal Emir'in bu küstah sözlerine, CHP Genel Merkezi sessiz kalarak destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 11:59
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 12:16
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    CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in küstah ifadeleri, kamuoyunun gündemine oturdu.

    Geçtiğimiz günlerde nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, Erdoğan'a da oy verenleri tehdit eden CHP'li Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

    CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO

    CHP'DEN TEPKİ GELMEDİ

    CHP'li başkanın tehdit dolu bu skandal sözleri, büyük tepkiyle karşılanırken başta CHP olmak üzere, partiye yakın medya kuruluşları bu olayı görmezden geldi.

    KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEĞİ VAR

    Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan ve
    Kılıçdaroğlu'ndan aldığı destekle ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilen Cemal Emir'in konuşmasına CHP'den ses çıkmaması, partinin de bu ayrıştırıcı ve tehditkar söylemleri benimsiyor oluşunu gösterdi.

    CHP, Cemal Emir in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı #1

    CHP, Cemal Emir in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı #2

    CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde

    CHP, Cemal Emir in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı #3

    CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler

    CHP, Cemal Emir in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı #4

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