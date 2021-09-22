CHP, Cemal Emir'in AK Partilileri tehdit etmesine sessiz kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti seçmenini tehdit edip, ülkeden kovacağını söyleyen Cemal Emir'in bu küstah sözlerine, CHP Genel Merkezi sessiz kalarak destek verdi.

CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir'in küstah ifadeleri, kamuoyunun gündemine oturdu.

Geçtiğimiz günlerde nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, Erdoğan'a da oy verenleri tehdit eden CHP'li Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız." ifadelerini kullandı.

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler VİDEO

CHP'DEN TEPKİ GELMEDİ

CHP'li başkanın tehdit dolu bu skandal sözleri, büyük tepkiyle karşılanırken başta CHP olmak üzere, partiye yakın medya kuruluşları bu olayı görmezden geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DESTEĞİ VAR

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan ve

Kılıçdaroğlu'ndan aldığı destekle ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilen Cemal Emir'in konuşmasına CHP'den ses çıkmaması, partinin de bu ayrıştırıcı ve tehditkar söylemleri benimsiyor oluşunu gösterdi.

CHP'li Cemal Emir, nefret dolu söylemleriyle gündemde

CHP'li ilçe başkanından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah sözler