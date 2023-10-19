CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'i kabul etti CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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CHP'de sular durulmuyor...

Genel seçim öncesi krizlerin yaşandığı partide, seçim sonrası hesaplaşmalar başladı.

CHP seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları sürerken gözler 5 Kasım'da yapılması planlanan kurultaya çevrildi.

Değişimciler adına ise Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, kararsız delegeleri ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kurultay provası İstanbul'da yapıldı

CHP, 5 Kasım’daki Büyük Olağan Genel Kurultayı öncesi büyük provasını İstanbul'da verdi.

Değişimcilerin adayı kazandı

Kongre'de kazanan isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve değişimcilerin desteklediği Özgür Çelik oldu.

Çelik'in ilk durağı Ankara

Mazbatasını alan Özgür Çelik'in ilk durağı Ankara oldu.

İlk olarak yönetim kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret eden Çelik, daha sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Kılıçdaroğlu kabul etti

Kılıçdaroğlu, Çelik ile kongrelerini tamamlayan İstanbul'daki ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ile Genel Sekter Neslihan Hancıoğlu eşlik etti.