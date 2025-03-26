CHP Genel Başkanı Özel: Saraçhane'de yarın toplanma olmayacak

İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik "yolsuzluk ve terör" soruşturmaları devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de kalabalığa seslendi.

"MİTİNGLER SARAÇHANE İÇİN SON BULACAK"

Özel yaptığı açıklamada, "Gece 20.30 mitingleri Saraçhane için son bulacak ama Saraçhane başka bir formata dönecek" dedi.

Özel, çarşamba günü Saraçhane'de herhangi bir toplanma olmayacağını, cumartesi günü İstanbul'da bir miting yapacaklarını söyledi.