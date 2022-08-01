TBMM olağanüstü toplanamadı: CHP'nin çağrısı sonuç vermedi

CHP, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti görüşmek üzere TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. TBMM’de yapılan yoklamada Genel Kurul’un çalışabilmesi için toplantı yeter sayısına ulaşılamadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve bu konuda verdiği kanun teklifi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Konuyla ilgili açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, şu ifadeleri kullanarak yapmıştı:

"120 vekilin imzasıyla Meclis'i 1 Ağustos günü sağlık çalışanlarının sorunlarını görüşmek üzere olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Dilekçemizi Meclis Genel Sekreterliği'ne sunduk."

Toplantıda yeter sayıya ulaşılamadı

TBMM Genel Kurulu, bugün Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi.

Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.

AK Parti katılmadı

AA'nın haberine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a gelerek yoklamaya katıldı.

İYİ Parti, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de Genel Kurulda hazır bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurula girdiği ancak yoklamaya katılmadığı gözlendi.

Kemal Kılıçtaroğlu'ndan açıklama geldi

Öte yandan olağanüstü toplantı için TBMM'ye gelen Kemal Kılıçtaroğlu, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu:

"Sağlıkta şiddet konusunda bundan sonra olacak olayların sorumlusu oturuma katılmayan AK Parti ve MHP'dir."