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Haber Merkezi

Türkiye, CHP'li İBB'ye başlatılan operasyona şahitlik ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hem kent uzlaşısı hem de yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

İmamoğlu, 'Suç Örgütü Yöneticisi Olmak', 'Suç Örgütüne Üye Olmak', 'İrtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' ve 'PKK/KCK terör örgütüne yardım etme' suçlarıyla yargılanıyor.

CHP'DEN TEPKİLER YÜKSELİYOR

Bu gözaltının ardından ise CHP'den tepkiler bir bir yükselmeye devam ediyor.

'PARTİLERİN ÖNÜNDE TOPLANIN' ÇAĞRISI

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada tüm parti teşkilatına saat 14'te il ve ilçelerde parti binaları önünde toplanmaları talimatı verildi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımızın yanındayız; baba ocağında buluşuyoruz. Saat 14.00’te Genel Merkezimizde, il ve ilçe örgütlerimizde olacağız" denildi.

CHP GENEL MERKEZİ'NDE TOPLANDILAR

Bu çağrının ardından parti mensupları binaların önünde toplanarak Ekrem İmamoğlu'na desteklerini ilettiler.

Bu adreslerden birisi de Ankara'da CHP Genel Merkezi oldu.

HOŞLARINA GİTMEYEN TABLO

Ancak konuşma yapmak için seçim otobüsünün üzerine çıkan parti yetkilileri hoşlarına gitmeyen bir tabloyla karşılaştı.

KATILIM AZDI

İmamoğlu'na destek için toplanan kalabalığa katılımın az olduğu görüldü.

ALAN DOLMADI

Protesto için belirlenen alanın dolu gözükmesi için küçük tutulması bile katılımın ne denli düşük kaldığının görünmesine engel olamadı.