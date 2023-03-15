CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Domuz bağcılar siyaset yasağından kurtuluyor HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katılma durumuyla ilgili konuşan CHP'li Özgür Özel, "Kimler kimlerle beraber" diyerek MHP ve BBP'ye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adıyaman ve Şanlıurfa belediye başkanlarıyla telefonda görüştüğünü aktaran Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e, sel felaketinin yaralarının sarılması için ellerinden gelen yardımı yapmalarını istediğini anlattı.

Adıyaman'da çadırların kurulduğu bir alanın fotoğrafını gösteren Özel, çadırlar doğru alana kurulmadığı için sel felaketinde zarar gördüğünü belirtti.

Özel, "Devletin kurduğu çadırlarında bu oluyorsa artık burada laf bitti. Bu kadar rezilliğe söyleyecek söz, yapacak eleştiri bulamıyoruz. Çaresi 14 Mayıs'ta milletin kendi kaderine el koymasıdır." diye konuştu.

"Yüzde astar kalmamış"

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya paylaşımına işaret ederek, "Gün milletin devlet tarafından bakılması, korunması günüdür. Yardım etmesi gerekenler, yardım isteyen duruma geçmişler. Yardım edilmesi gerekenlerden yardım istiyorlar, sıkıştıklarında IBAN attıkları gibi. Yüz, utanma, yüzde astar kalmamış. Halen daha bunu savunan bir anlayış." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, depremzedeler için toplanan yardımlara ilişkin açıklamasına değinen Özel, toplanan tutarın 41 milyar lirasının halen neden yatırılmadığını sordu.

Özel, depremde yıkımın çok olduğu 4 ilde, binaları yıkılan müteahhitlerin mal kaçırdığı ve paraya çevirerek yurt dışına kaçırdığına ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek,

Bazı suçlarda savcıların el koyma, hesapları dondurma yetkisi var ancak taksirle ölüme sebebiyet verme gibi durumlar düzenlenmediği için şu an savcılar bir şey yapamadığını söylüyor. Deprem gibi durumlarda ileride kusuru, kastı ortaya çıkabilecek kişilerin mal varlıklarının geçici bir süreyle dondurulup, soruşturmadan sonra karara bağlanması konusunda hızlı bir şekilde yasal düzenleme yapılmasını öneriyoruz. Bu konuyu önemsiyoruz, bütün partilerin dikkatine sunuyoruz.

"Domuz bağcılar siyaset yasağından kurtuluyor"

HÜDA PAR'ın, "MHP ile herhangi bir sorun yaşamadık." açıklamalarında bulunduğunu belirten Özel,

MHP zaten hiçbir şeyle sorunu olan bir parti değil. Abdullah Öcalan'dan mektup yazdılar, neredeyse pulunu MHP yapıştırdı. MHP'nin tek hedefi Erdoğan koltuğunda otursun. Düne kadar 'Seni indirmezsem, hesap sormazsam, Andımız'ı okutmazsam, her köşeye 'Ne mutlu Türküm diyene yazdırmazsam namerdim.' diyordun. 'Adam kaldıracağız' diyen partiyi masaya aldı, 'MHP ile bir sorun yaşamadık...' Hayırlı olsun. Biz sizin böyle adamlar olduğunuzu biliyoruz ama vatandaş da bilsin. Kimler kimlerle beraber.

Özel, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye, bazı haberlere yansıdığı gibi "HÜDA PAR varsa ben yokum." sözlerini sarf edip etmediğini sordu.

Son dönemde Yargıtay'da bir hareketlilik yaşandığına işaret eden Özel, şöyle devam etti:

Yargıtay'da Hizbullahçıların davaları bozuluyor, dışarıda da olsalar bazılarının sicilleri temizleniyor. Eyvah eyvah. Domuz bağcılar siyaset yasağından kurtuluyor. Birilerine kalırsa, milletimiz mani olmazsa, bazı listelerden o Hizbullah davasından geçmişte hüküm giymişlerin TBMM'ye gelmesi söz konusu. Bu geçmiş davaları, paldır küldür, son bir yılda Yargıtay'da görünmez bir el bir düğmeye bastı da Hizbullah'ın çoktan kapanmış derdest davaları birileri tarafından kanun yararına bozma diye açılıp da hüküm giyenlerin sicilleri temizlendi mi temizlenmedi mi, bakacağız.

"Senin emekliliğin 'EKT' olmasın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "EYT çıkardık, siyasette buna gerek yok." dediğini belirten Özel, "Bizden EYT olmaz da senin emekliliğin 'EKT' olmasın. Devir teslime gelirsin inşallah. Yoksa Emeklilikte Katar'da Takılanlardan mı olacaksın? Orada birtakım rezidansların, konutların hazırlandığı; koruma kulelerinin yapıldığı; emeklilik istirahatgahı hazırladığı söyleniyor. Yoksa 'yok öyle bir şey' de. Emeklilikteki ikametgahını bilelim." görüşünü savundu.

Seçimlerde cumhurbaşkanlığı için üçüncü adayın AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın olması gerektiğini öne süren Özel, Turan'ın, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi durumunda kendisinin de aday olacağını söylediğini aktardı.

Özel, "Bülent Turan, cumhurbaşkanı adaylığı için grubun aday göstermezse 100 bin imzaya başvur. Bir imza da ben vereceğim, sözünü tutmanın ödülü olarak. Üçlü güzel bir yarış olur. Sen de HÜDA PAR'dan destek istersin belki." değerlendirmesinde bulundu.

"Ali İhsan Yavuz'u siyasi gaf yarışmasında aday gösteriyorum"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın milletvekilliği aday adaylığı için istifa etmesine ilişkin bir soruya, "Büyük bir başarı göstermişçesine, milletvekili adayı olacak cesareti, AK P'artinin memlekette dayattığı vasatlıkta buluyor. Görevden alınması gereken kişi, milletvekili olmaya niyetleniyor. Görevini iyi yapıyorsan, kişisel ikbal için Hatay'ı niye bırakıyorsun? Görevini kötü yapıyorsan, utanmadan böyle bir vazifeye nasıl talep açıyorsun? Hatay Valisi'ni, Sivas'a milletvekili olarak layık gören Erdoğan'ın karnesini 14 Mayıs'ta millet dolduracak." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un HÜDA PAR'a ilişkin sözlerine işaret eden Özel, "2019 gaf rekortmeni Yavuz'u, 2023 siyasi gaf yarışmasında birinci sıradan aday gösteriyorum." dedi.