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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP, yaptığı çağrılarla sokakları yangın yerine çevirdi...

Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde peş peşe sokak çağrıları yapan CHP'nin bu davetine marjinal gruplar da dahil oldu...

Polislerle çatışan eylemciler son olarak geçtiğimiz akşam, İstanbul'da tarihi Şehzade Camii'ni hedef aldı.

Cami duvarlarında alkollü içecek içen gruplar, şişeleri de cami avlusuna fırlattı. Bununla kalmayan eylemciler, avlu içindeki mezarlıklara da zarar verdi.

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Konuyla ilgili bugün CHP heyeti, İstanbul Valiliği'nde Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partinin başörtülü üyelerinden Sevgi Kılıç'ın yer aldığı ziyaret sonrası Çelik, basın açıklamasında bulundu.

Camide içki içilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"PROVOKATÖRLÜK..."

Camide bir ürün kullanımıyla ilgili ya da duvara karşı yapılan bir eylemle ilgili birtakım süreçlerden bahsediliyor. Biz bütün eylemcileri uyarıyoruz. Caminin duvarına çıkıp bir şey içen, duvarına bir şey yapan kesinlikle provokatördür. Özellikle kasten yapılmıştır, yaptırılmıştır.

"RAMAZAN'DA HAKSIZLIĞA UĞRADIK"