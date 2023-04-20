CHP iktidara gelmesi durumunda terörle mücadele yasasını yumuşatacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Avrupa Birliği'ne giriş için terörle mücadele yasasının yumuşatılacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği, Türkiye'nin tam üyeliği için terörle mücadele yasasının yumuşatılmasını dayatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki tavrı ise oldukça net.

Terörle mücadeleyi yavaşlatacak bu isteğe olumsuz bakılıyor.

14 Mayıs seçimleri öncesinde Avrupa'nın isteklerini yerine getirme konusunda CHP'den peş peşe açıklamalar geliyor.

CHP: Terörle mücadele yasası değiştirilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AB Büyükelçileriyle yapılan toplantıda iktidara gelmeleri durumunda terörle mücadele yasasını değiştireceklerini söylemişti.

CHP Lideri, "Vize serbestisi süreci hız kanamalı Türkiye yeşil mutabakatı öncelikli hedef olarak belirlemeli 23. Yargı ve Temel Haklar ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllara konulan blokajlar kaldırılmalı Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmeli Kamuda şeffaflık öncelenmeli, bunun için gereken altyapı oluşturulmalı Kişisel verilen korunması, kişisel verilerle ilgili kurulan kurulun bağımsız olması sağlanmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den geldi.

Habertürk canlı yayınında konuşan Özgür Özel, iktidara gelmeleri durumunda Avrupa Birliği'nin talepleri doğrultusunda terörle mücadele yasasının değiştirileceğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak yapan CHP'nin bu vaadinin ardında hem Avrupa Birliği'nin hem de HDP'nin istekleri yatıyor.

HDP istedi CHP kabul etti: PKK'ya operasyonlar dursun

Bilindiği üzere; HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemek için bazı şartlar sundu.

Bu şartlardan biri de terör örgütü PKK ve YPG'ye karşı Irak ve Suriye'de yapılan operasyonların durdurulmasıydı.

CHP'nin iktidara gelmesi durumunda terörle mücadele yasasının yumuşatılmasıyla terörle mücadelenin yavaşlayacağı ve ülke için güvenlik endişesinin yaşanmasından korkuluyor.

PKK, Kılıçdaroğlu'na oy istiyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu istekleri kabul etmesinin ardından terör örgütü PKK'nın elebaşları peş peşe CHP Lideri'ne destek açıklamaları yapmaya başladı.

Teröristbaşlarından Cemil Bayık, Duran Kalkan, Murat Karayılan ve Bese Hozat seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy istedi.