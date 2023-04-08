PYD elebaşı Salih Müslim, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek istedi Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması gerektiğini söyledi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta seçime gidecek...

Seçimlere kısa bir süre kalmışken aylar öncesinden yapılan ittifaklar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

Yaşanan kavgalar sonucu adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek HDP'den gelmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'da adaylığının ardından ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek desteklerini istedi.

HDP ise bu destek talebine olumlu yanıt verdi. HDP yaptığı açıklamada seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıkladı.

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HDP'ye yerel özerklik vaadi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2014 yılında söylediği yerel özerklik sözleri tekrar bir vaat olarak sunuldu.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda terör örgütü PKK’nın yerel özerklik talebinin yerine getirileceğini söyledi.

PKK'dan peş peşe destek mesajları

Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesinin ardından hain terör örgütü PKK'dan da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle başlayan destek mesajlarına ilk terör örgütü elebaşlarından bir bir açıklamalar geliyor.

Bir destek de Salih Müslim'den

Terör elebaşları Duran Kalkan, Bese Hozat ve Sabri Ok, Cemil Bayık'ın açıklamalarından sonra bir açıklamada PYD elebaşı Salih Müslim'den geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden Salih Müslim, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Teröristbaşı, "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek." ifadelerini kullandı.

"Faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur"

Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan rahatsızlığını dile getiren PYD elebaşı Salih Müslim konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün demokrasiyle bu faşist iktidarı gönderme fırsatı doğmuştur. Bu fırsat, 14 Mayıs'ta tüm Türkiye halklarının önüne geliyor. Sadece Kürt halkı değil Türkiye'de yaşayan tüm halkların bu faşist iktidardan kurtuluş fırsatıdır.

"Türkiye'de seçimler iyi ya da kötü tarihi bir değişimin önünü açacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almayı sürdüren terörist seçimlerin önemli olduğunun üstünde durarak şöyle konuştu: