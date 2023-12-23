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CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı? Görüşmeler sürüyor

CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı? Görüşmeler sürüyor CHP ve DEM Parti görüşmesinin ardından gözler, iki parti arasında kurulabilecek olası bir ittifaka çevrildi. Genel Başkan Özgür Özel, ziyaret sonrasında diyaloğun devam edeceğini söyledi. DEM Parti'den de CHP ile ittifaka yeşil ışık yakıldı.