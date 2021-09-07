CHP ile İyi Parti arasında tekil konuşma kavgası

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen CHP ve İyi Parti'de, parti liderlerinin tek başına hareket etmesi, ittifakta ilk kavgayı başlattı.

Türkiye'de siyasi partiler 2023 yılında yapılacak seçimler için hazırlıklarına devam ediyor.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik sürüyor.

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı merak edilirken İyi Parti ve CHP arasında seçim sürecinde ilk kavgalar da başladı.

Geçtiğimiz gün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarına ilişkin gençlere 6 vaat sundu. İyi Parti'den ise CHP Lideri'nin vaatlerde tek başına karar alması sonucu tepki geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun son dönemde tekil konuştuğunu savundu.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya!nın haberine göre İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı, "Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?" diyerek CHP Lideri'ne şu ifadelerle tepki gösterdi.

"TEKİL KONUŞARAK VAATLERDE BULUNUYOR"

“Kemal Bey son dönem sürekli tekil konuşuyor. Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK’lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil.

"MADEM İTTİFAKIZ NEDEN BİZE SORULMUYOR"

Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İyi Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…”